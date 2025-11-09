Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025

Лавров объяснил, почему российские активы не спасут Украину

Лавров: конфискация российских активов не поможет Украине погасить долги

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфискация замороженных активов России не поможет Украине рассчитаться по долгам и не изменит финансовую ситуацию в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. По его словам, такие шаги Запада несут риски для экономики Европы и подрывают доверие к еврозоне как безопасной территории для инвестиций.

Конфискация наших ЗВР не спасет киевских протеже «единой Европы». Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится, — отметил министр.

Лавров добавил, что не все в Евросоюзе готовы поддерживать действия, которые могут привести к серьезным репутационным потерям. Дипломат также подчеркнул, что в случае передачи российских активов Киеву Москва даст ответ на «разбойничьи действия».

Ранее Лавров заявил, что завершение украинского конфликта невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричины. Он также подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, напомнив о результатах референдума 2014 года о воссоединении полуострова с Россией.

