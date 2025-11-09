Жена рэпера Мота победила на мировом турнире

Жена рэпера Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) Мария Мельникова завоевала третий титул чемпионки мира по бальным танцам на турнире Super World Cup Dutch Open Assen в Амстердаме, рассказала продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. По ее словам, победа стала результатом виртуозной техники и выразительности пары.

Помню, как три года назад она рассказывала мне о своих мечтах — тогда это казалось чем-то фантастическим. А сегодня я с гордостью поздравляю Марию с третьим титулом чемпионки мира! — написала Рудковская.

Продюсер также отметила, что успех спортсменки — результат упорной работы и целеустремленности. Она назвала Мельникову примером для всех.

