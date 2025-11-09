Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:33

Жена рэпера Мота победила на мировом турнире

Мария Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по бальным танцам

Певец Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией Певец Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жена рэпера Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) Мария Мельникова завоевала третий титул чемпионки мира по бальным танцам на турнире Super World Cup Dutch Open Assen в Амстердаме, рассказала продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. По ее словам, победа стала результатом виртуозной техники и выразительности пары.

Помню, как три года назад она рассказывала мне о своих мечтах — тогда это казалось чем-то фантастическим. А сегодня я с гордостью поздравляю Марию с третьим титулом чемпионки мира!написала Рудковская.

Продюсер также отметила, что успех спортсменки — результат упорной работы и целеустремленности. Она назвала Мельникову примером для всех.

Ранее олимпийская призерка Ирина Слуцкая заявила, что успешный тренер по фигурному катанию должен сочетать строгость, требовательность и мудрость. В качестве примера она привела заслуженного тренера России Жанну Громову, воспитавшую ее с четырехлетнего возраста до олимпийских медалей. По мнению Слуцкой, встретить таких специалистов в современном спорте — редкость.

