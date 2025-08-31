Мот назвал свой антистресс

Лучшим способом снятия стресса является использование газонокосилки, рассказал российский рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) во время беседы с корреспондентом NEWS.ru после окончания концерта на «ВТБ Арене». Музыкант также уточнил, что находит успокоение и в работе по дому.

Я пока пробую себя в профессии мастера по дому. Каждый день что-то ломается. Иногда справляюсь, иногда нет. Но газонокосилка пока для меня лучший антистресс. Советую попробовать. Магний B6, потом газонокосилка, — поделился артист.

