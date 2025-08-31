День знаний — 2025
Мот назвал свой антистресс

Рэпер Мот рассказал о способах снятия стресса с помощью газонокосилки

Рэпер Мот Рэпер Мот Фото: NEWS.ru

Лучшим способом снятия стресса является использование газонокосилки, рассказал российский рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) во время беседы с корреспондентом NEWS.ru после окончания концерта на «ВТБ Арене». Музыкант также уточнил, что находит успокоение и в работе по дому.

Я пока пробую себя в профессии мастера по дому. Каждый день что-то ломается. Иногда справляюсь, иногда нет. Но газонокосилка пока для меня лучший антистресс. Советую попробовать. Магний B6, потом газонокосилка, — поделился артист.

Ранее экс-вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов рассказал о проблемах с голосом, из-за которых иногда он отказывается выступать в дальних регионах. По словам 67-летнего музыканта, с возрастом ему также стало сложнее переносить смену часовых поясов. Он выразил желание продолжать радовать поклонников своими выступлениями.

До этого лидер группы «Звери» Рома Зверь раскрыл секрет 20-летнего брака, подчеркнув важность уважения вместо терпения в отношениях. Он заявил, что конфликты в семье — это нормально, но основа долгосрочного союза — взаимное уважение.

