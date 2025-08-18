Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) заявил НСН, что в супружеских отношениях не стоит подменять уважение терпением. Отмечается, что музыкант скоро отметит 20-летнюю годовщину семейной жизни.

В этом году у нас 20 лет совместной жизни с супругой. В чем секрет сохранения отношений? Секрет крайне прост: должно быть уважение. Когда оно пропадает, нельзя жить с человеком. А терпения быть не должно. Можно ссориться, ругаться, это нормально в семье, это должно быть, — сказал он.

Ранее Рома Зверь заявил, что использование искусственного интеллекта в музыкальной индустрии приводит к ее деградации, а также негативно влияет на слушателей. Он отметил, что наблюдает за тем, что происходит в индустрии, и замечает ее упадок.

