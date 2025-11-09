Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:09

Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео

Фото: AP/TASS

Супертайфун Фунг-Вонг, бушующий на Филиппинах, попал на видео. Порывы ветра достигают 230 км/ч, эвакуированы почти 900 тыс. человек. Как передает агентство Reuters, местные жители бросают свои дома и перебираются на возвышенности. На юго-востоке острова Лусон объявлен самый высокий уровень штормового предупреждения — пятый.

В некоторых районах Восточной Висайи фиксируются перебои с электричеством. Кроме того, из-за непогоды отменены больше 300 внутренних и международных авиарейсов. Согласно последним данным, на Филиппинах сейчас находятся около 500 российских туристов, но они почти не отдыхают в тех районах, которые затронул тайфун.

Ранее появились кадры из города Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана на юге Бразилии, разрушенного мощным торнадо. Пострадали по меньшей мере 130 человек, еще пять погибли. 30 местных жителей находятся в крайне тяжелом состоянии. Очевидцы запечатлели на видео разрушенные дома, упавшие фонарные столбы и выдернутые с корнем деревья.

