Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла. Хотите удивить близких простым, но необычным блюдом? Приготовьте мясные колобки с добавлением кабачка, запеченные в ароматной томатно-луковой заливке. Сочетание вкусов и текстур создает идеальную компанию для семейного ужина.

Ингредиенты: фарш мясной (500 г), кабачок (1 шт.), яйцо (1 шт.), мука (2 ст. л.), лук репчатый (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), помидоры (2 шт.), соль, перец, специи по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с кабачком, добавьте яйцо, муку, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие шарики. Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, помидоры, измельченный чеснок, соль и перец. Заливка должна быть густой и ароматной. Выложите колобки в форму для запекания, залейте томатно-луковым соусом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут.

Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте, и ваши близкие будут довольны!

