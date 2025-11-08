Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 20:00

Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла. Хотите удивить близких простым, но необычным блюдом? Приготовьте мясные колобки с добавлением кабачка, запеченные в ароматной томатно-луковой заливке. Сочетание вкусов и текстур создает идеальную компанию для семейного ужина.

Ингредиенты: фарш мясной (500 г), кабачок (1 шт.), яйцо (1 шт.), мука (2 ст. л.), лук репчатый (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), помидоры (2 шт.), соль, перец, специи по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с кабачком, добавьте яйцо, муку, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие шарики. Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, помидоры, измельченный чеснок, соль и перец. Заливка должна быть густой и ароматной. Выложите колобки в форму для запекания, залейте томатно-луковым соусом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут.

Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте, и ваши близкие будут довольны!

Ранее мы делились рецептом овощного салата, который съедают быстрее мясных. Смешиваю пекинку с 3 ингредиентами и чумовым соусом.

Читайте также
Домашние рыбные палочки: просто, быстро и без вреда — в 10 раз вкуснее магазинных
Общество
Домашние рыбные палочки: просто, быстро и без вреда — в 10 раз вкуснее магазинных
Пережарила фарш с баклажанами в соусе: готовим обалденную пасту для бутербродов, сэндвичей, хот-догов и бургеров — обалденно вкусно и просто
Общество
Пережарила фарш с баклажанами в соусе: готовим обалденную пасту для бутербродов, сэндвичей, хот-догов и бургеров — обалденно вкусно и просто
Перекус за 15 минут! Сырные шарики с курицей и ананасами — вкуснятина!
Общество
Перекус за 15 минут! Сырные шарики с курицей и ананасами — вкуснятина!
Шикарный завтрак из простых продуктов: шоколадные блины с заливкой из сливочного масла, меда и какао — все безумно просто и очень вкусно
Общество
Шикарный завтрак из простых продуктов: шоколадные блины с заливкой из сливочного масла, меда и какао — все безумно просто и очень вкусно
Этот ужин съедят без ничего! Мясо по-капитански — нужны фарш, картошка и сыр: получается нежно и вкусно
Общество
Этот ужин съедят без ничего! Мясо по-капитански — нужны фарш, картошка и сыр: получается нежно и вкусно
котлеты
фарш
шарики
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.