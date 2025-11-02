Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:00

Этот овощной салат съедают быстрее мясных: смешиваю пекинку с 3 ингредиентами и чумовым соусом. Без мороки и не надо ничего варить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот овощной салат съедают быстрее мясных: смешиваю пекинку с 3 ингредиентами и чумовым соусом. Без мороки и не надо ничего варить. Этот салат — настоящая находка: он готовится за считаные минуты, выглядит нарядно и радует гармоничным сочетанием вкусов. Пекинская капуста придант блюду особую нежность и сочность, а остальные ингредиенты делают его сытным и интересным. Идеально подойдет для семейного обеда или неожиданного визита гостей!

Для салата вам понадобятся: пекинская капуста — 300 г; морковь — 1 шт. (около 100 г); зеленый лук — 3-4 пера; укроп — несколько веточек (около 15 г); консервированная кукуруза — 1 банка (около 200 г); ветчина — 150 г. Для заправки — сметана, чеснок и плавленый сырок.

Нашинкуйте пекинскую капусту, добавьте тонко натертую морковь, мелко порубленную зелень, кукурузу (предварительно слив жидкость) и нарезанную соломкой ветчину. Для заправки смешайте сметану с чесноком и натертым сырком. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте салат и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления, чтобы овощи сохранили свою хрусткость и свежесть!

Ранее мы делились рецептом салата, который смели с праздничного стола быстрее оливье и шубы. Обалденный картофельный салат с беконом — готовится легко, а вкус — шикарный.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
