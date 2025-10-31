Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:48

Его смели с праздничного стола быстрее оливье и шубы: обалденный картофельный салат с беконом — готовится легко, а вкус — шикарный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоел привычный набор праздничных салатов? Откройте для себя нового фаворита — ароматный и сытный салат с картофелем беби и беконом! Он моментально покорит гостей необычным сочетанием вкусов, а готовить его — одно удовольствие: минимум усилий и доступные ингредиенты. Этот салат удачно впишется и в праздничное меню, и в повседневный обед, добавив нотку изысканности без лишних хлопот.

Начните с картофеля беби: отварите его до готовности, затем слегка обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки, приправьте солью, перцем и сушёным чесноком. Пока картофель остывает, нарежьте полосками сырокопчёный бекон и подрумяньте его на сухой сковороде.

Добавьте к бекону тонко нашинкованный красный лук и дайте немного потомиться. Соедините в большой миске тёплый картофель, бекон с луком, нарезанные маринованные огурцы и свежую зелень. Для заправки смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей, сладким соусом чили, солью и перцем. Полейте салат получившейся смесью, аккуратно перемешайте — и можно подавать! Получается ярко, ароматно и очень вкусно.

Ранее мы готовили обалденный салат с говядиной и фасолью. Заправка из маринованного лука делает его вкуснейшим и легким.

