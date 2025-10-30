Надоела майонезная жижа? Готовим обалденный салат с говядиной и фасолью: заправка из маринованного лука делает его вкуснейшим и легким

Надоела майонезная жижа? Готовим обалденный салат с говядиной и фасолью: заправка из маринованного лука делает его вкуснейшим и легким

Надоела майонезная жижа? Готовим обалденный салат с говядиной и фасолью: заправка из маринованного лука делает его вкуснейшим и легким. Это блюдо — настоящая гастрономическая находка! Сочная говядина, нежная фасоль, сладкий красный перец и ароматные специи создают неповторимый вкусовой букет. Салат выглядит празднично, готовится просто, а главное — он гораздо полезнее привычных майонезных вариантов.

Для начала замаринуйте нарезанный полукольцами красный лук в столовой ложке яблочного уксуса — пусть постоит 15 минут. Отварную говядину (300 г) нарежьте тонкой соломкой, два красных болгарских перца — изящными полосками. Слейте жидкость из банки красной фасоли (400 г), промойте и обсушите бобы. Грецкие орехи (50 г) слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите. В большом салатнике соедините все подготовленные ингредиенты. Для заправки смешайте три столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки лимонного сока и чайную ложку хмели‑сунели, добавьте соль по вкусу. Влейте ароматную заправку в салат, добавьте пучок свежей зелени (кинза и петрушка) и маринованный лук. Аккуратно перемешайте — и можно подавать!

Ранее мы делились рецептом салата, который исчезает со стола первым. Невероятный «Одуванчик» — всего 4 ингредиента и никакой мороки.