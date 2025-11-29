День матери
Яркий салат для занятых: копченая курица и соленый огурец

Этот салат идеально подходит для быстрого ужина или фуршета: сочетание копченой курицы, пикантной корейской моркови и свежести соленого огурца создает яркий вкус без лишних усилий.

Для приготовления понадобится 200 г копченой курицы, 100 г корейской моркови, один средний соленый огурец, 2 столовые ложки майонеза, щепотка черного перца и зелень для украшения. Копченую курицу нарезают небольшими кубиками или полосками, огурец — тонкой соломкой, морковь уже готова к использованию. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют майонез и перчат по вкусу, аккуратно перемешивают.

Салат можно подавать в глубокой миске или порционно, например, в маленьких креманках. Он выглядит ярко, насыщен вкусом и готов всего за 10 минут — идеальный вариант для занятых хозяек и фуршетного стола.

