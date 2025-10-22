Исчезает со стола первым: невероятный салат «Одуванчик» — всего 4 ингредиента и никакой мороки

Салат «Одуванчик» — нежное облако на вашем столе. Этот салат как весенний букет в тарелке! Нежные слои картофеля, ароматной красной рыбы и воздушного сыра создают потрясающую гармонию вкусов. Пушистая сырная шапка сверху напоминает первый одуванчик — гости не смогут устоять! Идеальный вариант для торжества: исчезает со стола первым.

Ингредиенты: 200 г слабосоленой рыбы (лосось или форель), 200 г твердого сыра, 200 г отварного картофеля (2-3 средние картофелины), 3 яйца, 1 небольшой красный лук, 150 г майонеза, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, укроп для украшения.

Картофель и яйца отварите до готовности и остудите. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси лимонного сока и сахара 15 минут. Рыбу нарежьте аккуратными кубиками. Отдельно натрите картофель, яйца и сыр на мелкой терке. На большой тарелке выкладывайте слои: сначала картофель, затем маринованный лук, рыбу, яйца. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Верхний слой из сыра формируйте пушистым «одуванчиком» легкими движениями вилки. Украсьте укропом и оставьте в холодильнике на 1-2 часа для пропитки.

