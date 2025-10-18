Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 14:00

Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось! Этот слоеный салат сочетает в себе нежность яиц, пикантность шпрот и свежесть зеленого горошка. Идеальное решение для праздничного стола — он выглядит эффектно. В него также можно добавлять слой вареной моркови.

Ингредиенты

  • Шпроты консервированные — 100 г
  • Горошек зеленый консервированный — 100 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 небольшая головка
  • Майонез — для пропитки

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую, очистите и отделите белки от желтков. Лук нарежьте тонкими полукольцами, сыр натрите на мелкой терке.
  2. Выкладывайте салат слоями: лук, шпроты (можно размять), горошек, измельченные белки, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Готовый салат охладите 1–2 часа, перед подачей украсьте тертым желтком.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.

Читайте также
Готовлю творожные ушки вместо покупного печенья. Простой рецепт, который стал семейным хитом
Общество
Готовлю творожные ушки вместо покупного печенья. Простой рецепт, который стал семейным хитом
Сочетание тыквы и апельсина, которое покоряет навсегда: делюсь рецептом любимого рулета нашей семьи
Общество
Сочетание тыквы и апельсина, которое покоряет навсегда: делюсь рецептом любимого рулета нашей семьи
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Общество
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
Общество
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой
Общество
Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой
шпроты
яйца
зелёный горошек
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС рассказали, кто играет ключевую роль в восстановительных работах
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.