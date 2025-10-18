Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось

Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось! Этот слоеный салат сочетает в себе нежность яиц, пикантность шпрот и свежесть зеленого горошка. Идеальное решение для праздничного стола — он выглядит эффектно. В него также можно добавлять слой вареной моркови.

Ингредиенты

Шпроты консервированные — 100 г

Горошек зеленый консервированный — 100 г

Сыр твердый — 150 г

Яйца — 3 шт.

Лук репчатый — 1 небольшая головка

Майонез — для пропитки

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, очистите и отделите белки от желтков. Лук нарежьте тонкими полукольцами, сыр натрите на мелкой терке. Выкладывайте салат слоями: лук, шпроты (можно размять), горошек, измельченные белки, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Готовый салат охладите 1–2 часа, перед подачей украсьте тертым желтком.

