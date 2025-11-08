Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот

Картошка-гармошка с беконом — блюдо, которое сочетает простоту и ресторанный вкус. Румяная, ароматная, с расплавленным сыром и тонкими ломтиками бекона — это идеальный вариант для ужина или праздничного стола.

Для приготовления берут 6 средних картофелин, 150 г бекона, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, немного соли, черного перца и любимые травы — розмарин, тимьян или паприку. Картофель тщательно моют, не очищая кожуру, и нарезают тонкими ломтиками, не дорезая до конца, чтобы получились своеобразные гармошки.

Масло растапливают, добавляют измельченный чеснок и специи. Этой смесью смазывают каждую картошку, между разрезами вставляют кусочки бекона. Выкладывают на противень, застеленный фольгой, и запекают при 200 °C около 50 минут, периодически поливая выделившимся соком. За 10 минут до конца можно посыпать тертым сыром — получится аппетитная корочка.

Готовая картошка-гармошка выходит с хрустящей кожурой и мягкой, сливочной серединкой. Аромат бекона и чеснока делает её по-настоящему неотразимой.

