В Европе призвали к переговорам на фоне отключения ТЭС на Украине

В Европе призвали к переговорам на фоне отключения ТЭС на Украине Основатель Mega Дотком призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине

Немецко-финский предприниматель и основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком призвал в соцсети X к началу переговоров после отключения теплоэлектростанций на Украине. По его словам, страна столкнулась с масштабными проблемами накануне зимы.

В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир, — написал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена полагаться на три оставшиеся АЭС и поставки генераторов с Запада для обеспечения электроэнергией. Он также отметил катастрофическую ситуацию на фронте и надежды Киева на конфискацию замороженных российских активов.

До этого аналитик Игорь Юшков предположил, что заявления Киева о приостановке работы теплоэлектростанций могут быть частью информационной кампании, направленной на получение дополнительной энергетической помощи от Запада. Как объяснил эксперт, Украина вошла в отопительный сезон с минимальными запасами газа и поврежденной инфраструктурой — это вынудит ее начать отопление раньше запланированного срока.