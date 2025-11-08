Домашние рыбные палочки: просто, быстро и без вреда — в 10 раз вкуснее магазинных

О рецепте этих палочек я узнал только вчера, и они уже стали любимыми в нашей семье. Сестра поделилась им утром, а вечером мы уже уплетали золотистые хрустящие брусочки за ужином. Теперь это блюдо войдет в наше постоянное меню — настолько оно простое, быстрое и безотказно вкусное.

Готовлю так: 500 г филе трески или минтая режу удлиненными брусочками. Посыпаю морской солью и молотым перцем. В трех тарелках раскладываю муку, взбитые яйца и панировочные сухари — в последние добавляю щепотку сушеного чеснока и укропа. Каждую палочку обваливаю по очереди в муке, яйце и сухарях. Обжариваю на среднем огне в разогретом растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для более полезного варианта раскладываю на противне и запекаю при 200 °C 15–20 минут. Подаю с картофельным пюре и зеленым горошком — блюдо, которое собрало всю семью за столом без лишних уговоров!

