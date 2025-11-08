«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков

Актер Павел Савинков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?
Чем известен Савинков
Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.
Савинков прославился благодаря роли Анатолия Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе» и его продолжении под названием «Букины», где он работал вместе с Натальей Бочкаревой, Виктором Логиновым, Юлией Захаровой, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным.
«Я несколько скептически и даже с тревогой отнесся к идее съемки продолжения истории семейства Букиных. Понимаю, что сейчас у зрителя есть определенный запрос на ностальгию, но мне казалось, что „пациент уже давно мертв“ и не стоит даже пытаться его реанимировать как минимум из уважения к предыдущему успеху. К тому же примеров успешных перезапусков я навскидку и не припомню. Но рассматривать все предложения, которые поступают, тоже часть актерской работы. Поэтому, разумеется, прочитал сценарий и был приятно удивлен, что в нем удалось передать дух тех самых Букиных», — рассказывал артист 7days.ru.
Также он снимался в картинах «Предчувствие», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Сердечных дел мастера», «Дети ветра», «Загадка Эйнштейна», «Ева, рожай!», «Точка ноль» и других.
Всего в его фильмографии более 40 работ.
Что известно о личной жизни Савинкова
Павел Савинков женат на коллеге Александре Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.
«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру — не священнодействием, а работой (да простит меня Щепкин)», — рассказывал он.
В одном из интервью артист признался, что у него также есть сын.
«Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное!» — сообщил Савинков.
Чем сейчас занимается Савинков
Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мужчина на все руки», «Боинг-Боинг» и «Суперстарс».
В 2025 году также вышла комедия «Олдскул» с его участием.
Артист живет в Москве. Он признавался, что в городе ему не нравится большое количество электросамокатов и велосипедов.
«Из последних изменений первое, что приходит в голову, это обилие электросамокатов и велосипедов. Это очень крутой и комфортный вид транспорта. Но при этом безумно раздражающий и опасный. Было бы неплохо как-то урегулировать это самокатное безумие, при этом, конечно же, сохранив его доступность», — делился Савинков с moskvichmag.ru.
