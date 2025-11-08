Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 19:35

Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут

Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут

Домашние креветки в кляре — настоящая находка для праздничного стола или быстрого ужина. Сочетание нежной мякоти морепродукта и золотистой корочки делает блюдо невероятно аппетитным. Готовятся они очень просто и быстро.

Возьмите 300 г крупных очищенных креветок, промойте их и обсушите. Для кляра взбейте 1 яйцо с щепоткой соли, добавьте 2 ст. л. муки и 1 ст. л. кукурузного крахмала, чтобы корочка была особенно хрустящей. Можно добавить щепотку молотого черного перца и чуть-чуть сушеного чеснока для аромата. Разогрейте на сковороде 50 мл подсолнечного масла, обмакните каждую креветку в кляр и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые креветки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавайте сразу, пока корочка хрустящая.

  • Совет: подайте с чесночным или острым соусом — вкус станет более выразительным, а гости попросят добавки.

Самая лучшая запеченная горбуша — смотрите простой рецепт вкусной рыбы на нашем сайте.

креветки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
