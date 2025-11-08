Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:15

После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле

После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сало в рассоле — классика домашней кухни, проверенная поколениями. Мягкое, умеренно соленое и пропитанное ароматами чеснока и специй, оно становится идеальной закуской к любому столу.

Для засолки берут 1 кг свежего свиного сала с мясной прослойкой, 1 л воды, 5 ст. л. соли, 2 лавровых листа, 6-7 горошин черного перца и 5 зубчиков чеснока. Воду доводят до кипения, добавляют соль и специи, варят пару минут и полностью остужают рассол.

Сало нарезают крупными кусками, кладут в стеклянную или эмалированную посуду, заливают холодным рассолом и оставляют в холодильнике на 3–5 дней. По желанию добавляют немного кориандра или острого перца — вкус станет ярче. После засолки сало обсушивают, натирают измельченным чесноком и перцем, заворачивают в пергамент и хранят в морозилке.

Готовое сало в рассоле получается мягким, легко режется тонкими ломтиками и буквально тает во рту. Оно сохраняет вкус свежести и аромат специй, оставаясь нежным и аппетитным.

Ранее мы поделились рецептом курицы в сырно-картофельной шубке.

