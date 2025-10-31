Готовлю куриную грудку под картофельно-сырной шубкой — тает во рту

Семья и жизнь

Готовлю куриную грудку под картофельно-сырной шубкой — тает во рту

Готовлю куриную грудку под картофельно-сырной шубкой — тает во рту

Сочная и ароматная куриная грудка под картофельно-сырной шубкой — блюдо, которое сочетает нежное мясо, мягкий картофель и золотистую сырную корочку. Оно легко готовится и выглядит эффектно на столе, радуя вкусом и внешним видом.

Для приготовления берут 2 куриные грудки, 3–4 средние картофелины, 150 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, перец и любимые специи.

Грудки солят, перчат и слегка отбивают, чтобы они стали мягче. Картофель отваривают в мундире, затем очищают и натирают на крупной терке. Сыр также трут на крупной терке. В сметану добавляют измельченный чеснок, соль и перец — это станет соусом для шубки.

Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают куриные грудки, сверху равномерно распределяют картофель, поливают сметанным соусом и посыпают тертым сыром. При желании можно добавить щепотку любимых трав — орегано или тимьян подчеркнут вкус.

Запекают куриную грудку под картофельно-сырной шубкой при 180 градусах около 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.

Готовое блюдо получается сочное внутри, мягкое, с ароматной сырной корочкой и нежным картофельно-чесночным вкусом. Подают горячим с овощным салатом или свежей зеленью.

Ранее мы поделились рецептом турецкой пахлавы.