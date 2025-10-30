Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:00

Орехи, мед и масло — классическая турецкая пахлава дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная, рассыпчатая, сладкая до последней крошки — пахлава по-турецки стала символом восточной щедрости и праздника. Приготовить ее дома не так сложно, как кажется. Понадобится 400 граммов тонкого теста фило, 200 граммов сливочного масла, 250 граммов измельченных грецких орехов, 100 граммов фисташек, 200 миллилитров воды, 200 граммов сахара и 2 столовые ложки меда.

Форму смазывают растопленным маслом, выкладывают половину листов теста, промазывая каждый слой. Затем распределяют ореховую начинку — смесь грецких орехов и фисташек, слегка подслащенную. Сверху укладывают оставшиеся листы фило, снова смазывая маслом. Заготовку нарезают ромбами и отправляют в духовку на 180 градусов на 40 минут, пока верх не станет золотистым.

Пока пахлава печется, готовят сироп: в сотейнике соединяют воду, сахар и мед, доводят до кипения и варят 5 минут. Горячий сироп заливают прямо на свежевыпеченную пахлаву — она впитывает аромат, оставаясь хрустящей снаружи и нежной внутри.

Настоящая турецкая пахлава с орехами пахнет маслом, медом и Востоком. Ее подают остывшей, в сопровождении чашечки кофе или черного чая. Это не просто десерт — это праздник вкуса.

