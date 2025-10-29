Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:41

Горбуша в лимонном соусе — ужин, который не требует усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная горбуша, запеченная в духовке с лимоном, — это тот случай, когда простые продукты превращаются в изысканное блюдо. Чтобы рыба осталась сочной, важно правильно подобрать специи и не пересушить ее. Для приготовления понадобится одна тушка горбуши весом около килограмма, один лимон, три столовые ложки оливкового масла, чайная ложка соли, немного черного перца, два зубчика чеснока, веточка розмарина и немного свежего укропа.

Филе горбуши промывают, обсушивают и слегка натирают солью и перцем. Лимон нарезают тонкими кружками, чеснок измельчают. Рыбу выкладывают на лист фольги, смазывают оливковым маслом, посыпают чесноком и ароматными травами. Сверху раскладывают ломтики лимона и веточки розмарина. Заворачивают в фольгу и запекают при 190 градусах около 25 минут.

Получается удивительно нежная горбуша с лимоном и травами, которая буквально тает во рту. Лимон придает легкую кислинку, а розмарин и укроп наполняют кухню свежим ароматом. Чтобы добиться румяной корочки, можно развернуть фольгу за 5 минут до готовности.

Такое блюдо отлично подходит к рису, картофелю или овощам на пару. А главное — готовится просто, но выглядит и пахнет как настоящее праздничное угощение.

Ранее мы поделились рецептом заготовки из хрена.

горбуша
рыба
лимон
ужин
Елизавета Семерина
Е. Семерина
