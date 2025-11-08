На Украине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для командира батальона, чей личный состав погиб 1 ноября во время торжественной церемонии награждения, сообщили в Государственном бюро расследований страны. Инцидент произошел в Днепропетровской области.

Отмечается, что офицер нарушил прямой запрет Генерального штаба ВСУ, организовав собрание личного состава для проведения торжественного мероприятия. Это правонарушение было совершено в условиях военного положения, что является отягчающим обстоятельством.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что российские военные могли нанести удар по элитным войскам ВСУ в Днепропетровской области во время церемонии награждения. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил: солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызвали сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.