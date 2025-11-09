Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:41

Дроновка, Звановка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 ноября

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 9 ноября? Что происходит у Алексеевки, Волчанска, Вишневого, Звановки, Дроновки, Ивановки, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Северска, Успеновки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе освобожденной Успеновки. Также, по его информации, продолжаются сражения в районе Даниловки.

«На Покровском направлении ВС РФ заканчивают зачистку в районе Динаса и металлургического завода в Покровске. Войска РФ закрепляются на восточных окраинах Мирнограда. В Родинском продолжаются бои. На Добропольском участке идут бои за Шахово и Суворово. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в районе Александро-Калиново, ведут бои в Иванполье. В Константиновке войска РФ расширяют зону контроля в городской застройке. На Краснолиманском направлении продолжаются сражения в районе Красного Лимана, в Ставках и Дробышево. На Северском участке идут бои за Ямполь, есть продвижение в Дроновке. На Волчанском участке ВС РФ продвигаются на востоке Волчанска, от промышленной зоны к южной окраине. Войска РФ расширяют зону контроля в районе Тихого. Есть продвижение к Синельниково», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

Покровск и Мирноград почти окружены, все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Обе стороны сосредоточили крупнейшие силы именно на этом участке фронта. Вопрос падения обороны ВСУ здесь — уже вопрос времени, несмотря на яростные контратаки врага в районе Добропольского выступа. Противник начал возведение обороны далее на западе, в районе Гришино, куда постоянно летят ФАБ. Армия России после завершения еще идущих тяжелейших боев получит возможность сократить линию фронта и бросить на взятие агломерации от Константиновки до Славянска высвободившиеся силы. На иных участках фронта — значимое сражение за Купянск и южнее. Армия России пробивается к Лиману, ведет бои на восточной окраине Константиновки», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед на всех участках, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Купянске ВС РФ продолжают ликвидировать противника. В районе Песчаного производим обстрелы и проводим разведку. В Песчаное ВСУ высадили десант, идут бои. В районах Радьковки, Московки и Соболевки зона между ВС РФ и ВСУ, пересечь ее затруднительно. Северское направление. За Ямполь продолжаются ожесточенные бои. В Дроновке российские военнослужащие продвигаются вперед. Южный участок. Противник попал в огневой карман в районе Звановки. Красноармейское направление. В районе Динаса и металлургического завода ВС РФ производят зачистку. В Родинском идут очень ожесточенные бои», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами

Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры

Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск

ВС РФ
новости
сводки
ВСУ
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему снова перенесли GTA VI
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.