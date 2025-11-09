Дроновка, Звановка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 9 ноября? Что происходит у Алексеевки, Волчанска, Вишневого, Звановки, Дроновки, Ивановки, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Северска, Успеновки, Харькова, Шахово и Ямполя?

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе освобожденной Успеновки. Также, по его информации, продолжаются сражения в районе Даниловки.

«На Покровском направлении ВС РФ заканчивают зачистку в районе Динаса и металлургического завода в Покровске. Войска РФ закрепляются на восточных окраинах Мирнограда. В Родинском продолжаются бои. На Добропольском участке идут бои за Шахово и Суворово. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в районе Александро-Калиново, ведут бои в Иванполье. В Константиновке войска РФ расширяют зону контроля в городской застройке. На Краснолиманском направлении продолжаются сражения в районе Красного Лимана, в Ставках и Дробышево. На Северском участке идут бои за Ямполь, есть продвижение в Дроновке. На Волчанском участке ВС РФ продвигаются на востоке Волчанска, от промышленной зоны к южной окраине. Войска РФ расширяют зону контроля в районе Тихого. Есть продвижение к Синельниково», — говорится в публикации.

Покровск и Мирноград почти окружены, все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Обе стороны сосредоточили крупнейшие силы именно на этом участке фронта. Вопрос падения обороны ВСУ здесь — уже вопрос времени, несмотря на яростные контратаки врага в районе Добропольского выступа. Противник начал возведение обороны далее на западе, в районе Гришино, куда постоянно летят ФАБ. Армия России после завершения еще идущих тяжелейших боев получит возможность сократить линию фронта и бросить на взятие агломерации от Константиновки до Славянска высвободившиеся силы. На иных участках фронта — значимое сражение за Купянск и южнее. Армия России пробивается к Лиману, ведет бои на восточной окраине Константиновки», — отмечают военкоры.

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед на всех участках, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Купянске ВС РФ продолжают ликвидировать противника. В районе Песчаного производим обстрелы и проводим разведку. В Песчаное ВСУ высадили десант, идут бои. В районах Радьковки, Московки и Соболевки зона между ВС РФ и ВСУ, пересечь ее затруднительно. Северское направление. За Ямполь продолжаются ожесточенные бои. В Дроновке российские военнослужащие продвигаются вперед. Южный участок. Противник попал в огневой карман в районе Звановки. Красноармейское направление. В районе Динаса и металлургического завода ВС РФ производят зачистку. В Родинском идут очень ожесточенные бои», — сообщили военкоры.

