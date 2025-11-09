Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 9 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 9 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Штурмовики группировок войск „Север“ и „Запад“ продвигаются к Двуречанску (севернее Купянской агломерации) от Бологовки и Каменки. Противник вынужден растягивать оборону и ослаблять рубежи, так как удары наносятся одновременно с флангов. Также развернулись события в районе погранперехода Великая Писаревка (стык Харьковской, Белгородской и Сумской областей). Здесь также российская армия расшатывает оборону противника, и командование ВСУ вынуждено перебрасывать дополнительные силы с Сумского участка фронта. Но, конечно, самые главные события Харьковского направления развиваются сейчас под Купянском. Кольцо окружения смыкается по обе стороны реки Оскол», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, пока рано говорить об освобождении Купянска, там еще продолжаются ожесточенные бои.

«Противник только за двое суток предпринял минимум шесть попыток вырваться из окружения на правом берегу реки Оскол, а также пытался контратаковать на левом берегу в районе Купянска-Узлового. Волчанск. После блокирования южной части Волчанска, когда мы захватили перекресток Рубежанского шоссе и установили контроль дороги на Белый колодец, противник лишился основной подпитки своих резервов. От самого Волчанска мало осталось: город разрушен. Идет тщательная зачистка, наши штурмовые отряды группировки „Север“ двигаются на левобережье реки Волчьей. Противник сопротивляется и пытается контратаковать в районе Печенежского водохранилища, в направлении Чугуева. На мой взгляд, в самое ближайшее время мы приступим к активным боевым действиям», — подчеркнул эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Алехин обратил внимание, что за минувшие двое суток замечена небывалая активность средств поражения российской армии по ЛБС и тыловым районам Харьковской области.

«Двое суток подряд российская армия наносит удары по военно-промышленным объектам города Чугуева (основная тыловая база ВСУ на Харьковском направлении). Мощно прилетело по ЧЗТА (Чугуевский завод тепловой аппаратуры). Это довольно крупное промышленное предприятие Чугуева. В 70-е оно выпускало форсунки для тракторных двигателей, автоматические муфты для топливных насосов, в том числе к двигателям самого популярного тогда в Советском Союзе комбайна „Дон-1500“. При нем был построен заводской жилой микрорайон. В последние годы завод влачил жалкое существование, фактически уже не выпускал продукцию, но с началом СВО в оставшихся цехах заводов было налажено производство специализированных тележек, которые крепились к квадроциклам вээсушников. На них отправлялись провизия, матчасть на передовую. Также там организовано два цеха по сборке беспилотников», — рассказал он.

По словам военного эксперта, в общежитиях этого завода располагались иностранные наемники, которые приезжали в Чугуев для боевого слаживания и отправки на фронт.

«Так вот, туда мощно прилетело. Одновременно был уничтожен склад „Новой почты“, где хранились материальные средства и провизия. В результате под удар попали иностранные наемники из Колумбии, которых привезли из Харькова в Чугуев. Порядка 20 человек 200-е и 300-е. Удары наносились по промышленным объектам Харькова: Слобожанский, индустриальные районы, ПВД противника в районе окружной автомобильной трассы, водохранилища Водобуд по направлению к Липцам, заправки, ж/д депо (Мерефа, Лозовая, Люботин, Харьков-сорт., Купянск). Наносились комплексные удары Искандер, РСЗО, ТОС „Солнцепек“, ударные дроны „Герань-2“, „Герань-3“, а также умные бомбы с универсальным модулем планирования и корректировки. Такой удар был нанесен по пункту временной дислокации 43-й отдельной бригады ВСУ в районе Купянска», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях продолжаются тяжелые бои.

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Штурмовые группы „северян“ продвигаются на юге города и в прилегающих лесных массивах при поддержке авиации и артиллерии. Есть значительные успехи на Хатненском участке. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей наши штурмовики заняли и зачистили порядка 30 зданий. В плен взято шесть военнослужащих 57-й ОМПБр ВСУ. Общее продвижение составило до 450 метров. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ заняли одну позицию противника и продвинулись на 200 метров. На участке фронта Меловое — Хатнее „Бесстрашные“ продолжают расширять зону безопасности возле российской границы. За сутки продвижение составило до 900 метров. В ходе продвижения взяты в плен двое военнослужащих 1-го пого ГПСУ. Авиацией ВКС РФ уничтожена позиция 3-й ОТМБр ВСУ в районе Новоужвиновки. Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки „Север“ в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

