Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 ноября

В ночь на воскресенье, 9 ноября, опасность атаки БПЛА и ракетная опасность были объявлены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. <…> В регионе также объявляется ракетная опасность!» — написал глава региона в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT сообщает, что взрывы прогремели над Воронежем, после этого в одном из районов города начались перебои со светом.

«Над регионом работает система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали SHOT, что проснулись от громких взрывов около 04:30. Всего было слышно минимум пять-шесть громких хлопков на окраине города, также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе», — пишут авторы канала.

Кроме того, как передает канал, после этого местные жители стали сообщать, что в их домах «моргает» свет, а у кого-то он пропал полностью.

За последние сутки военнослужащие Западной группировки войск нейтрализовали около 47 беспилотников самолетного типа и 30 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе две управляемые авиационные бомбы, 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 30 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что более 20 тыс. жителей региона остались без света в результате атаки беспилотников ВСУ.

В Белгороде из-за обломков сбитого беспилотника загорелись несколько гаражей. Пожарные команды уже приступили к ликвидации очагов возгорания. Кроме того, на некоторых улицах возникли проблемы с электроснабжением. В поселке Дубовое Белгородского района также отсутствует подача электроэнергии.

По информации оперштаба региона, все аварийные и оперативные службы работают на местах, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины атаковали Саратов беспилотными летательными аппаратами, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов двое местных жителей получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, при падении обломков БПЛА также пострадал многоквартирный жилой дом. В нескольких квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.

Во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Посохово. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал Гладков.

По его словам, пострадавшая получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы. Ломонос доставили в Валуйскую ЦРБ и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что замглавы районной администрации проходит лечение амбулаторно.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — отметил Хинштейн.

Губернатор подчеркнул, что атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего энергетические. По его словам, цель противника — вывести их из строя и нанести ущерб жителям региона.

