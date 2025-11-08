Двое россиян попали под удар БПЛА посреди дня

Двое россиян попали под удар БПЛА посреди дня Двое жителей Саратова пострадали в результате атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Саратов беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов двое местных жителей получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, при падении обломков БПЛА также пострадал многоквартирный жилой дом. В нескольких квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.

Владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки, — заверил Бусаргин.

По данным Министерства обороны, в ночь на 8 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали над Россией почти 80 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито на подлете к Ростову.