Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 09:19

Двое россиян попали под удар БПЛА посреди дня

Двое жителей Саратова пострадали в результате атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Саратов беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов двое местных жителей получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, при падении обломков БПЛА также пострадал многоквартирный жилой дом. В нескольких квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.

Владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки, — заверил Бусаргин.

По данным Министерства обороны, в ночь на 8 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали над Россией почти 80 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито на подлете к Ростову.

Саратов
Саратовская область
БПЛА
беспилотники
дроны
разрушения
повреждения
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
В США раскрыли, чем обернется встреча Трампа и Орбана для Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.