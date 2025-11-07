Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 20:28

Грудка с картошкой по-деревенски: горячее в одном противне — наедитесь до отвала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим горячее в одном противне! Грудка с картошкой по-деревенски — идеальный вариант полноценного обеда, ужина или блюда на праздничный стол. Наедитесь до отвала!

Вам понадобится: 3 куриные грудки, 6–8 картофелин, 3 крупные луковицы, 3 ст. л. растительного масла, специи. Картофель нарежьте дольками, лук — крупными кольцами. Куриные грудки нарежьте крупными кубиками, посолите, поперчите. Противень смажьте маслом, выложите картофель, сверху — курицу и обильно засыпьте все луком. Сбрызните маслом, запекайте при 200 °C 35–40 минут. Самый важный этап: после приготовления выключите духовку и оставьте блюдо внутри на 20 минут, пока духовка остывает.

Вкус поражает гармонией: курица остается невероятно сочной, пропитанной луковым ароматом, а картофель вбирает все соки. Лук карамелизуется, теряя горечь, и превращается в сладковатый гарнир. А простой прием с отдыхом позволяет мясу равномерно распределить соки, что делает даже диетическую грудку удивительно нежной и ароматной.

Ранее стало известно, как приготовить грудку в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук.

Дарья Иванова
Д. Иванова
