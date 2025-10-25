Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Этот рецепт куриной грудки в луковом одеяле откроет вам новую грань привычного продукта — такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны для нее только филе и лук! Мясо получается невероятно сочным и пропитанным карамелизированным луковым ароматом.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 4 крупные луковицы, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, соль, перец по вкусу, 50 мл воды. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжаривайте на сковороде с маслом и сахаром 15–20 минут на среднем огне до золотистого цвета и карамелизации. Куриные грудки посолите, поперчите и обжарьте с двух сторон до корочки 2–3 минуты. В форму для запекания выложите курицу, сверху равномерно распределите весь карамелизированный лук, влейте воду. Накройте форму фольгой и запекайте при 200 °C 25–30 минут.

Вкус блюда поражает гармонией — нежное диетическое мясо тает во рту, а сладковатый лук с глубоким карамельным оттенком полностью устраняет возможную сухость грудки, создавая удивительно нежную и ароматную композицию.

