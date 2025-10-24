Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Этот куриный кордон блю вкуснее всех отбивных. Нужно лишь добавить кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова. Все элементарно!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 150 г твердого сыра, 100 г ветчины, 2 яйца, 5 ст. л. муки, панировочные сухари и специи. Разрежьте грудку кармашком, посолите, поперчите. Внутрь положите ломтик ветчины и сыра. Края защипните зубочисткой. Обваляйте в муке, взбитом яйце и сухарях. Жарьте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Вкус — это фантастический микс: нежнейшая курица с солоноватой ветчиной и тягучим расплавленным сыром, заключенные в хрустящую панировку. Настоящий ресторанный шедевр у вас на тарелке!

