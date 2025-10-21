Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:38

Картофельная лазанья — в копилку простых рецептов для ужина: готовим на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная лазанья — это блюдо можно смело добавлять в копилку простых рецептов для ужина. Оно готовится на раз-два, а получается насыщенным и гармоничным.

Во время приготовления нежные пластины картофеля пропитываются мясным соусом и сливочными нотками, а расплавленный сыр создает аппетитную золотистую корочку.

Вам понадобится: 5–6 картофелин, 400 г фарша, 1 луковица, 2 помидора, 150 г сыра, 200 мл сливок, соль, перец и специи. Картофель очистите и нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте фарш с луком до готовности, добавьте нарезанные помидоры и тушите 5 минут. В форму для запекания выложите слой картофеля, затем слой фарша, полейте сливками и посыпьте сыром. Повторите слои, завершив картофелем и сыром. Запекайте под фольгой 25 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 5 минут до румяной корочки.

Это блюдо особенно хорошо сочетается со свежим салатом и станет достойной альтернативой традиционной лазанье.

Ранее стало известно, как приготовить капусту с фаршем «Болоньезе», — таким ужином семья наестся до отвала.

