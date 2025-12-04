Блюдо для тех, кто любит эксперименты: готовлю так — и традиционная лазанья приобретает новый вкус

Эту лазанью я впервые приготовил, когда жена вернулась с фермерского рынка с корзинкой свежих кабачков и тыквой. Мы искали способ вкусно приготовить овощи, и результат превзошел все ожидания! Теперь это блюдо регулярно появляется на нашем столе, особенно когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

2 средних цукини и 300 г тыквы нарезаю тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200 °С. 500 г куриного фарша обжариваю с 200 г томатного соуса. Для сырного соуса взбиваю 2 яйца с 200 г рикотты и 150 г греческого йогурта. Собираю лазанью в форме: слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и 150 г тертой моцареллы. Повторяю слои и выпекаю 20 минут при 180 °С до золотистой корочки.

