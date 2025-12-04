Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:10

Блюдо для тех, кто любит эксперименты: готовлю так — и традиционная лазанья приобретает новый вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эту лазанью я впервые приготовил, когда жена вернулась с фермерского рынка с корзинкой свежих кабачков и тыквой. Мы искали способ вкусно приготовить овощи, и результат превзошел все ожидания! Теперь это блюдо регулярно появляется на нашем столе, особенно когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

2 средних цукини и 300 г тыквы нарезаю тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200 °С. 500 г куриного фарша обжариваю с 200 г томатного соуса. Для сырного соуса взбиваю 2 яйца с 200 г рикотты и 150 г греческого йогурта. Собираю лазанью в форме: слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и 150 г тертой моцареллы. Повторяю слои и выпекаю 20 минут при 180 °С до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Семья и жизнь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Закуска в лаваше с тофу: простой и вкусный рецепт для будней и праздников
Семья и жизнь
Закуска в лаваше с тофу: простой и вкусный рецепт для будней и праздников
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Семья и жизнь
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Превращаем классический рататуй в необычный пирог — нежное тесто и сочные овощи в невероятном комбо
Общество
Превращаем классический рататуй в необычный пирог — нежное тесто и сочные овощи в невероятном комбо
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
Общество
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
еда
рецепты
овощи
лазанья
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.