06 декабря 2025 в 16:21

Готовлю лазанью с кабачками и тыквой — легкий вариант за 20 минут, такие овощи уплетают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо появилось в нашем меню случайно, но стало постоянным гостем на столе. Дети уплетают овощи, даже не замечая их! Сочетание томатного мясного соуса и нежного сырного крема создает сложный вкусовой профиль. Каждый слой лазаньи раскрывается по-новому.

2 средних цукини и 300 г тыквы нарезаю тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200°С. 500 г куриного фарша обжариваю с 200 г томатного соуса. Для сырного соуса взбиваю 2 яйца с 200 г рикотты и 150 г греческого йогурта. Собираю лазанью в форме: слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и 150 г тертой моцареллы. Повторяю слои и выпекаю 20 минут при 180°С до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

