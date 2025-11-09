Смаженка с картошкой и сыром: просто, как все гениальное. Готовлю белорусский стритфуд дома

Я готовлю смаженку, потому что это блюдо идеально сочетает в себе сытность домашней выпечки и уличный формат, который так любят и взрослые, и дети. Когда за окном слякоть, а душа просит чего-то простого и по-настоящему вкусного, эти золотистые лепешки с картофельной начинкой становятся лучшим решением. Аромат свежего дрожжевого теста и расплавленного сыра собирает за столом всю семью, создавая ту самую атмосферу уюта, ради которой и стоит заниматься готовкой.

Готовлю так: замешиваю тесто из 500 г муки, стакана теплого молока, яйца и ложки сахара с дрожжами. Даю ему подойти в тепле около часа. Для начинки разминаю 4-5 отварных картофелин, смешиваю с луком, пассерованным на сливочном масле, солю и перчу. Подошедшее тесто делю на части, раскатываю в лепешки толщиной в палец. Распределяю картофельную начинку, обильно посыпаю тертым сыром и выпекаю при 190 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подаю горячими, обязательно со сметаной — в нее нужно макать каждый кусочек, чтобы почувствовать настоящий вкус белорусского уличного фастфуда, который когда-то продавали на каждом углу.

