Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:45

Смаженка с картошкой и сыром: просто, как все гениальное. Готовлю белорусский стритфуд дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю смаженку, потому что это блюдо идеально сочетает в себе сытность домашней выпечки и уличный формат, который так любят и взрослые, и дети. Когда за окном слякоть, а душа просит чего-то простого и по-настоящему вкусного, эти золотистые лепешки с картофельной начинкой становятся лучшим решением. Аромат свежего дрожжевого теста и расплавленного сыра собирает за столом всю семью, создавая ту самую атмосферу уюта, ради которой и стоит заниматься готовкой.

Готовлю так: замешиваю тесто из 500 г муки, стакана теплого молока, яйца и ложки сахара с дрожжами. Даю ему подойти в тепле около часа. Для начинки разминаю 4-5 отварных картофелин, смешиваю с луком, пассерованным на сливочном масле, солю и перчу. Подошедшее тесто делю на части, раскатываю в лепешки толщиной в палец. Распределяю картофельную начинку, обильно посыпаю тертым сыром и выпекаю при 190 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подаю горячими, обязательно со сметаной — в нее нужно макать каждый кусочек, чтобы почувствовать настоящий вкус белорусского уличного фастфуда, который когда-то продавали на каждом углу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
Белоруссия
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.