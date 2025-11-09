В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные

Мошенники стали использовать новую схему получения паспортных данных граждан, представляясь потенциальными работодателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ. Преступники запрашивают у соискателей фотографии паспортов под предлогом подтверждения личности.
Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для «подтверждения личности» просят отправить фотографию паспорта, — отметили в МВД.
Одновременно злоумышленники занимаются поиском курьеров для реализации противоправных схем. Они размещают в тематических чатах и на интернет-площадках объявления о вакансиях, предлагая гибкий график работы. При этом реальные условия труда и характер деятельности сознательно скрываются от потенциальных сотрудников.
Ранее в Кемеровской области 14-летняя школьница стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой с банковского счета ее отца было похищено почти 180 тыс. рублей. В полицию обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о несанкционированном списании денежных средств с карты ее супруга. Расследование показало, что накануне неизвестный позвонил их несовершеннолетней дочери и сообщил о якобы заказанном на ее имя букете цветов.