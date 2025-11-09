Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:27

В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные

МВД: мошенники от лица работодателя просят жертв предоставить фото паспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники стали использовать новую схему получения паспортных данных граждан, представляясь потенциальными работодателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ. Преступники запрашивают у соискателей фотографии паспортов под предлогом подтверждения личности.

Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для «подтверждения личности» просят отправить фотографию паспорта, — отметили в МВД.

Одновременно злоумышленники занимаются поиском курьеров для реализации противоправных схем. Они размещают в тематических чатах и на интернет-площадках объявления о вакансиях, предлагая гибкий график работы. При этом реальные условия труда и характер деятельности сознательно скрываются от потенциальных сотрудников.

Ранее в Кемеровской области 14-летняя школьница стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой с банковского счета ее отца было похищено почти 180 тыс. рублей. В полицию обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о несанкционированном списании денежных средств с карты ее супруга. Расследование показало, что накануне неизвестный позвонил их несовершеннолетней дочери и сообщил о якобы заказанном на ее имя букете цветов.

