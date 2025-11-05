Киев отменил возможность автоматического продления загранпаспортов для граждан из-за провала Вооруженных сил Украины на фронте, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, такая мера вынудит украинцев возвращаться в страну, где они столкнутся с работой территориальных центров комплектования (аналог военкомата).

На Украине сейчас приняли решение о том, чтобы обновить загранпаспорта. То есть чтобы это сделать, надо приехать на Украину — по-другому никак. А если приедешь на Украину, тебя там сразу встретит ТЦК. Срочный контракт на пять лет, который хотят ввести в стране, абсолютно никакой роли не играет с точки зрения оптимизма в обществе. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) на одной пресс-конференции дал четкий ответ на вопрос, когда будет демобилизация. Он сказал: «Когда победим Россию». То есть все поняли — никогда, — пояснил Олейник.

Ранее сообщалось, что Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением.