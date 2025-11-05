Сегодня Украина стала одним из крупнейших поставщиков оружия в мире, заявил в беседе с NEWS.ru член Общественный палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, это оружие зачастую попадает в руки криминальных структур.

Украина стала крупнейшим нелегальным источником вооружения для всего мира и ОПГ. То оружие, которое привозится туда из США и Европы в огромном количестве, они распродают по всему миру. Это широко известно. С помощью этого оружия будут убивать еще на протяжении многих десятков лет, — предупредил спикер.

По словам собеседника, действия Украины объясняются высокой коррумпированностью. Кроме того, так называемым продавцам чужды нравственность и нормы морали, добавил Григорьев.

Они считают, что все, что касается их обогащения, это никак не должно мешать любым другим вопросам. Такая черта современного украинского характера, — подытожил эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания потратили более €100 млрд (9 трлн рублей) на оружие для Украины. Он отметил, что этой суммы хватило бы, чтобы безопасно репатриировать всех нелегальных мигрантов и выплатить каждому порядка €34 тыс. (3,2 млн рублей).