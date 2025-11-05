Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:53

Путин встретился с председателем Верховного суда Красновым

Путин поблагодарил Краснова за защиту прав граждан

Владимир Путин и Игорь Краснов Владимир Путин и Игорь Краснов Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин лично поздравил председателя Верховного суда Игоря Краснова с профессиональным праздником Днем работника суда, впервые отмечаемым в России в этом году. Встреча состоялась в Кремле.

Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго, — сказал Путин.

Он отметил, что сотрудники судов выполняют важнейшую функцию по защите прав граждан и их интересов. Президент назвал это очень важной и благородной миссией.

Ранее президент РФ Владимир Путин исключил Игоря Краснова из состава Совбеза. Этим же указом в состав был включен полпред в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

До этого президент России расширил полномочия своего специального представителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать сферу водных ресурсов. Глава государства подчеркнул, что проблема водных ресурсов становится в мире все более острой, а у России в этой сфере есть конкурентные преимущества, которые необходимо эффективно использовать.

