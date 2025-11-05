Путин назначил Эдельгериева ответственным за водные ресурсы

Президент России Владимир Путин расширил полномочия своего специального представителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать сферу водных ресурсов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента подписания.

Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов, — говорится в документе.

Эдельгериев занимал пост спецпредставителя президента по климату с июля 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен в ранге помощника главы государства. Расширение сферы ведения чиновника произошло сразу после его встречи с Путиным 1 ноября, на которой обсуждались именно водные ресурсы, включая международное регулирование. Глава государства подчеркнул, что проблема водных ресурсов становится в мире все более острой, а у России в этой сфере есть конкурентные преимущества, которые необходимо эффективно использовать.

Ранее Путин назначил нового председателя комиссии по государственным премиям в области правозащиты и благотворительности. Им стал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.