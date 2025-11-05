Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:06

Путин назначил Эдельгериева ответственным за водные ресурсы

Путин назначил Эдельгериева полпредом по вопросам водных ресурсов

Руслан Эдельгериев Руслан Эдельгериев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин расширил полномочия своего специального представителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать сферу водных ресурсов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента подписания.

Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов, — говорится в документе.

Эдельгериев занимал пост спецпредставителя президента по климату с июля 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен в ранге помощника главы государства. Расширение сферы ведения чиновника произошло сразу после его встречи с Путиным 1 ноября, на которой обсуждались именно водные ресурсы, включая международное регулирование. Глава государства подчеркнул, что проблема водных ресурсов становится в мире все более острой, а у России в этой сфере есть конкурентные преимущества, которые необходимо эффективно использовать.

Ранее Путин назначил нового председателя комиссии по государственным премиям в области правозащиты и благотворительности. Им стал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

экология
Владимир Путин
водные ресурсы
указы президента
