Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:52

Замгубернатора одного из регионов пополнил ряды резервистов

Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев пополнил ряды резервистов

Андрей Гнеушев Андрей Гнеушев Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил в Telegram-канале, что пополнил ряды резервистов. По словам чиновника, ему уже довелось побывать на полигоне и приступить к военной подготовке.

Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. Поэтому, как и многие нижегородцы, вошел в резерв «Барс-НН», — написал Гнеушев.

Он напомнил, что пребывание в резерве не предполагает отправку в зону специальной военной операции. По его словам, резервисты «Барс-НН» остаются на территории региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС РФ, к специальным сборам для охраны критически важной инфраструктуры. К ней относятся, например, объекты энергетики и транспорта.

До этого в Тюменской области стартовал отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона. Подразделение будет отвечать за охрану и оборону инфраструктуры. Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков заявил, что решение связано с угрозой применения дальнобойных БПЛА со стороны ВСУ.

резервисты
Нижегородская область
военные
объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.