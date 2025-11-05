Замгубернатора одного из регионов пополнил ряды резервистов

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил в Telegram-канале, что пополнил ряды резервистов. По словам чиновника, ему уже довелось побывать на полигоне и приступить к военной подготовке.

Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. Поэтому, как и многие нижегородцы, вошел в резерв «Барс-НН», — написал Гнеушев.

Он напомнил, что пребывание в резерве не предполагает отправку в зону специальной военной операции. По его словам, резервисты «Барс-НН» остаются на территории региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС РФ, к специальным сборам для охраны критически важной инфраструктуры. К ней относятся, например, объекты энергетики и транспорта.

До этого в Тюменской области стартовал отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона. Подразделение будет отвечать за охрану и оборону инфраструктуры. Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков заявил, что решение связано с угрозой применения дальнобойных БПЛА со стороны ВСУ.