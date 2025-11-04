Белград намерен продолжить экспорт боеприпасов

Белград планирует продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на официальные предостережения российской разведки о возможном попадании их на Украину, сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе саммита по расширению ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Отмечается, что экономическая необходимость и сохранение рабочих мест остаются приоритетами для Белграда в данном вопросе.

У нас 30 тыс. человек, которые зависят от нашей способности кому-то продавать эти боеприпасы. Сейчас это хороший рынок. Что бы мы ни произвели, мы сможем это продать. <…> Но теперь у нас проблема, потому что нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, — сказано в сообщении.

Ранее Вучич заявил, что сербские власти проводят контроль над экспортом производимых в стране боеприпасов, однако иногда они все же попадают на территорию Украины. В настоящее время Республика Сербская продолжает балансировать между экономической необходимостью продажи оружия и желанием сохранить нейтралитет в украинском конфликте, добавил он.