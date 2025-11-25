Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку» В Челябинске обезвредили 21 боеприпас, который нашли рабочие на стройке

В центральной части Челябинска рабочие при проведении земляных работ обнаружили партию взрывоопасных предметов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области. На место прибыли сотрудники ОМОНа «Атом», после чего обследовали и обезвредили 21 боеприпас.

По информации пресс-службы ведомства, рабочие, выполнявшие земляные работы с помощью экскаватора рядом с домом на улице Блюхера, обнаружили подозрительные предметы. Они незамедлительно уведомили об этом правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место происшествия, обнаружили три гранаты Ф-1, одну минометную мину калибра 120 мм и 17 взрывательных устройств. Все эти предметы могли представлять серьезную опасность для местных жителей. Весь арсенал был вывезен на полигон, где его уничтожили с помощью накладного заряда.

