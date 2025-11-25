День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:14

Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»

В Челябинске обезвредили 21 боеприпас, который нашли рабочие на стройке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В центральной части Челябинска рабочие при проведении земляных работ обнаружили партию взрывоопасных предметов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области. На место прибыли сотрудники ОМОНа «Атом», после чего обследовали и обезвредили 21 боеприпас.

По информации пресс-службы ведомства, рабочие, выполнявшие земляные работы с помощью экскаватора рядом с домом на улице Блюхера, обнаружили подозрительные предметы. Они незамедлительно уведомили об этом правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место происшествия, обнаружили три гранаты Ф-1, одну минометную мину калибра 120 мм и 17 взрывательных устройств. Все эти предметы могли представлять серьезную опасность для местных жителей. Весь арсенал был вывезен на полигон, где его уничтожили с помощью накладного заряда.

Начальник охраны и двое подчиненных заложили тротиловую шашку на газопроводе подстанции «Медведевская» в Подмосковье, чтобы получить премию за ее обнаружение. Взрывчатку нашли и обезвредили спецслужбы. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за ее незаконное хранение.

Челябинск
строитель
боеприпасы
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охлобыстин поделился впечатлениями от съемок с Орейро
Экс-нардеп раскрыл, кто точно может попасть в список обвиняемых НАБУ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США
Двухлетняя девочка пострадала из-за комплекта «Хэппи Мил»
Стубб назвал ближайшие дни для Украины решающими
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.