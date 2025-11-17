В Подмосковье охранники заложили взрывчатку на подстанции ради премии

Начальник охраны и двое его подчиненных заложили тротиловую шашку на газопроводе подстанции «Медведевская» в Московской области, чтобы получить премию за ее обнаружение и обезвреживание, передает Telegram-канал Mash. По его информации, они достали шашку, привязали ее к трубе, а потом якобы нашли и вызвали спецслужбы. Взрывчатку обезвредили. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатки.

На месте находки СВУ работали специалисты МЧС и аварийных служб. Они перекрыли дорогу и эвакуировали людей. Отмечается, что саперы обезвредили взрывное устройство. СВУ разместили на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе.

