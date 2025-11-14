Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:24

Появилось видео с места обнаружения взрывчатки в Сколково

Инновационный центр Сколково Инновационный центр Сколково Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сколково рядом с подстанцией «Медведковская» на газовой трубе нашли самодельное взрывное устройство, передает «Москва24». По предварительной информации, там оставили тротиловую шашку массой 200 грамм.

На месте находки СВУ работают специалисты МЧС и аварийных служб. Они перекрыли дорогу и эвакуировали людей. Отмечается, что саперы обезвредили взрывное устройство. СВУ разместили на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе.

Ранее стало известно, что взрывное устройство, сдетонировавшее в Красногорске, содержало до 10 граммов тротила. СВУ было в свертке десятирублевых купюр, обмотанных трубочкой в подарочной красной ленте. Деньги поднял школьник, в результате чего у него разорвало кисть.

В Башкирии до этого задержали восьмерых жителей Салавата и Ишимбайского района, которые планировали совершить диверсию против объектов сотовой связи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на диверсию. Задержание произвели сотрудники ФСБ России.

взрывчатки
СВУ
тротил
Сколково
МЧС
