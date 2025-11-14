В инновационном центре Сколково обнаружили СВУ на газовой трубе В московском Сколково обнаружили СВУ на газовой трубе рядом с подстанцией

Самодельное взрывное устройство обнаружили на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская» в московском Сколково, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, это шашка весом 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что СВУ разместили на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе. По данным канала, саперам удалось обезвредить устройство. Профильные ведомства ситуацию не комментировали.

Ранее выяснилось, что взрывное устройство, которое сдетонировало в Красногорске, содержало до 10 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В правоохранительных органах уточнили, что СВУ было в свертке десятирублевых купюр, обмотанных трубочкой в подарочной красной ленте.

В Башкирии задержали восьмерых жителей Салавата и Ишимбайского района, которые планировали совершить диверсию против объектов сотовой связи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на диверсию. Задержание произвели сотрудники ФСБ России.