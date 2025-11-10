В российском регионе пресекли попытку диверсии ФСБ: в Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

Сотрудники ФСБ задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района Башкирии, сообщает ТАСС. Заведено уголовное дело о покушении на диверсию.

УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность восьми жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. <…> Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию, — говорится в сообщении.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.

До этого сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии. По данным источника, мужчина признался на допросе в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ.