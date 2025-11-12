Установлена мощность взрывного устройства в Красногорске

Взрывное устройство, сдетонированное в Красногорске, содержало до 10 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Оно было в свертке десятирублевых купюр, обмотанных трубочкой и завязанных подарочной красной лентой. Деньги поднял школьник, в результате чего у него разорвало кисть.

Это оказалось самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом до 10 граммов в тротиловом эквиваленте, — сказал собеседник.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчику частично ампутировали пальцы. По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии. Она добавила, что в России возможны любые провокации, так как идет спецоперация. В качестве примера она рассказала о Донбассе, где противник уже давно минировал игрушки и сладости. Следователи тем временем завели уголовное дело.

До этого появилась информация, что ВСУ начали сбрасывать с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение российских бойцов, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы. Подобные случаи наблюдались на Запорожском направлении.