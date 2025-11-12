Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:05

Установлена мощность взрывного устройства в Красногорске

Мощность СВУ в Красногорске составила 10 граммов тротила

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Взрывное устройство, сдетонированное в Красногорске, содержало до 10 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Оно было в свертке десятирублевых купюр, обмотанных трубочкой и завязанных подарочной красной лентой. Деньги поднял школьник, в результате чего у него разорвало кисть.

Это оказалось самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом до 10 граммов в тротиловом эквиваленте, — сказал собеседник.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчику частично ампутировали пальцы. По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии. Она добавила, что в России возможны любые провокации, так как идет спецоперация. В качестве примера она рассказала о Донбассе, где противник уже давно минировал игрушки и сладости. Следователи тем временем завели уголовное дело.

До этого появилась информация, что ВСУ начали сбрасывать с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение российских бойцов, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы. Подобные случаи наблюдались на Запорожском направлении.

Красногорск
происшествия
дети
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске
В Москве утвердили список растений для вырубки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.