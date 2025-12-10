ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:46

Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в технопарке «Сколково»

Фото: Пресс-служба БКИ «Скоринг Бюро»
Читайте нас в Дзен

В Москве на базе технопарка «Сколково» 9 декабря провели круглый стол, посвященный финансовому здоровью и инструментам для его поддержания. Организаторами мероприятия стали БКИ «Скоринг Бюро» и «Сколково».

В дискуссии приняли участие ведущие эксперты финансовой отрасли, среди которых управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков и директор по развитию бизнеса БКИ «Скоринг Бюро» Василина Гутьеррес. В качестве спикеров также выступили генеральный директор АРФГ Эльман Мехтиев и социолог Дина Григолая.

Главными темами обсуждения стали проблема осознания людьми собственного финансового профиля и отсутствие прозрачных персонализированных инструментов для его формирования. По итогам круглого стола эксперты договорились о продолжении диалога и совместной работе над решением поставленных задач.

В Москве в Доме союзов 5 декабря стартовал II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Торжественное открытие объединило более тысячи участников. Соответствующую церемонию посетили представители власти, члены экспертного сообщества и инвесторы.

финансы
мероприятия
Москва
Сколково
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах
Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР
Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно
Депутат Госдумы предложил продавать энергетики в аптеках
Озвучено вероятное решение ЦБ по ключевой ставке на заседании 19 декабря
Песков раскрыл «абсолютный приоритет» для России в украинском вопросе
Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Текстильные решения в квартире: максимум уюта при минимуме пространства
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.