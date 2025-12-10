Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в технопарке «Сколково»

В Москве на базе технопарка «Сколково» 9 декабря провели круглый стол, посвященный финансовому здоровью и инструментам для его поддержания. Организаторами мероприятия стали БКИ «Скоринг Бюро» и «Сколково».

В дискуссии приняли участие ведущие эксперты финансовой отрасли, среди которых управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков и директор по развитию бизнеса БКИ «Скоринг Бюро» Василина Гутьеррес. В качестве спикеров также выступили генеральный директор АРФГ Эльман Мехтиев и социолог Дина Григолая.

Главными темами обсуждения стали проблема осознания людьми собственного финансового профиля и отсутствие прозрачных персонализированных инструментов для его формирования. По итогам круглого стола эксперты договорились о продолжении диалога и совместной работе над решением поставленных задач.

