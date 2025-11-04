Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку Подозреваемый в подрыве СП Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме

В итальянской тюрьме обвиняемый в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинский гражданин Сергей Кузнецов объявил голодовку, сообщил его адвокат Никола Канестрини. По его словам, которые передает ТАСС, подзащитный требует соблюдения своих основных прав.

Защита уведомила компетентные органы о голодовке, объявленной С. К., бывшим украинским офицером, который в настоящее время содержится в итальянской тюрьме строгого режима в ожидании решения по европейскому ордеру на расследование и арест, выданному Германией в связи с так называемым делом «Северного потока», — сообщил адвокат.

Ранее польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Суд также постановил немедленно освободить задержанного.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Украины есть право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, это подтверждается решением польского суда, который отклонил запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».