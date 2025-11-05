В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин распорядился изучить целесообразность ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, о начале подготовки к ним речи не шло.

Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, — подчеркнул Песков.

Ранее Путин напомнил, что Москва предупреждала Запад еще в 2023 году, что в случае проведения другими странами ядерных испытаний она будет вынуждена предпринять ответные действия. По словам главы государства, речь идет об адекватной реакции.

До этого обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.