«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ Военэксперт Шурыгин: большинство контрактников ВСУ погибнут и не получат выплаты

Большинство контрактников Вооруженных сил Украины погибнут и не получат обещанные выплаты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, украинские власти понимают, что новые бойцы быстро превратятся в «мясо», и потому не спешат с расчетами.

Власти Украины отлично понимают, что большая часть тех, кто придет служить по контракту, очень быстро превратится в мясо. Убитым они сейчас все равно не платят. Они сделали себе отсрочку и сказали, что до конца военных действий, пока не будут окончательно подбиты все списки погибших, никаких выплат не будет. Таким образом, сегодня все гибнут на халяву, — высказался Шурыгин.

Ранее сообщалось, что Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением.

Впоследствии экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что инициатива Киева ввести срочные контракты в ВСУ не вызовет энтузиазма у населения, поскольку не решит ключевых проблем мобилизованных граждан. По его словам, на Украине отсутствуют реальные сроки демобилизации.